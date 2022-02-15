CHP'li Sezgin Tanrıkulu PKK kanalında teröristlerin derneği DİAYDER'i ve bebek katili Öcalan'ı savundu!

Halkların Demokratik Partisi'yle (HDP) yakın ilişkileri ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Belçika'dan yayın yapan PKK kanalı Medya Haber'e açıklamalarda bulundu.

Daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de konuk olduğu kanala konuşan Tanrıkulu, AK Parti'nin Kürtlere zulüm uyguladığına yönelik skandal ifadeler kullandı.



Fotoğrafta: CHP'li Özgür Özel'in PKK kanalına konuk olduğu yayından bir kare







PKK DERNEĞİ DİAYDER'E SAHİP ÇIKTI

"İBB Başkanına nefes aldırmıyorlar" diyen Tanrıkulu, PKK / KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER'e de sahip çıktı.

DİAYDER'in PKK'lı teröristlerin ailelerine verdiği yardım çekleriyle ilgili konuşan Tanrıkulu, "Nedir mesele 100 liralık market kartı. Ya 100 lira 100 lira." dedi.









"ÖCALAN'IN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"

Tanrıkulu sözlerinin devamında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

'AMED' PROVOKASYONU

Öte yandan PKK kanalında yayınlanan programda Diyarbakır'dan bahsedilirken sunucunun 'Amed' dediği görüldü.







CHP NE HALLERE DÜŞTÜ!

Türkiye'yi 'işgalci', PKK elebaşı Öcalan'ı 'Önder', Diyarbakır'ı da 'Amed' olarak tanımlayan terör örgütünün yayın organına CHP'li bir vekilin konuk olması, Atatürk'ün kurduğu partinin ne hallere düştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.