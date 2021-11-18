CHP'li Sarıyer Belediyesi’ne okul için bağışlanan 5 milyon TL'nin kaybolduğu ortaya çıktı!

CHP'li belediyelerin karıştığı vurgun olaylarına Sarıyer Belediyesi de katıldı.

Eczacıbaşı Holding tarafından Uskumruköy'de Avangart İstanbul Projesi kapsamında bağışlanan 5 milyon TL'nin kaybolduğu bildirildi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in konuyla ilgili 6 soru önergesini cevap vermediği öğrenildi. İstanbul Valiliği'nin; 10 yıl sonra devreye girdiği, Uskumruköy Okulu'nun yapımı için İbrahim Çeçen Yatırım Holding'le protokol yaptığı ifade edildi.

YOL İHDASI KARŞILIĞINDA 4.5 MİLYON LİRA

Sabah'ta yer alan habere göre 2011 yılında Eczacıbaşı Holding'in Uskumruköy'de Ormanada projesi kapsamında köyün yolları ve arazileri satın aldığı öğrenildi. Uskumruköy Muhtarı Halil Özkaya'nın, yol ihdası karşılığı alınan 4.5 milyon lirayı köyün hesabına yatırdığı ifade edildi. Halil Özkaya, söz konusu parayla Uskumruköy'de ilkokul yapılması için 4.5 milyon lirayı Uskumruköy Muhtarlığı'nın Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi'ne yatırdı.

PARA SARIYER BELEDİYESİ'NİN VARLIKLARI ARASINA GİRDİ

2014 yılında köyler mahalle statüsüne geçince köyün bütün varlıkları tüzel kişilik olarak belediyeye devroldu. 4.5 milyon lira Sarıyer Belediyesi'nin varlıkları arasına girdi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in ise okul için ayrılan parayı kasaya koyduktan sonra okul yapmak yerine başka işlerde kullandığı ifade edildi. Eczacıbaşı Holding'in yol ihdası karşılığı alınan verdiği 4.5 milyon liranın faiziyle 5 milyon TL'yi geçtiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nin okul yapımı için devreye girdiği öğrenildi. Uskumruköy Okulu'nun yapımı için İbrahim Çeçen Yatırım Holding'le protokol yaptığı ifade edildi.

COŞGUN: "USKUMRUKÖY OKULU İÇİN AYRILAN PARANIN KAYBOLDU"

SABAH'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve Sarıyer Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Coşgun, Sarıyer Uskumruköy Okulu için ayrılan paranın kaybolduğunu söyledi.

Coşgun, "Uskumruköy Okulu, köylünün okul parası çıkan kanun ile Sarıyer Belediyesine devir oldu. Ve para yok oldu. Sonra Avangart Projesi karşılığı da yapılmayan okul (protokol iptal edildi) ama ne tesadüf ki, bu projede CHP İl Başkanlığı yapıldı. Sonunda yine 'biz'araya girdik okul yapılıyor…" dedi.

Hüseyin Çoşgun, şunları söyledi:

"Bu para okul için ayrılan para olmasına karşın Şükrü Genç bu parayı başka işlere kullandı. Tabiri caizse parayı hiç ettiler. Vadi İstanbul'un karşısında Sarıyer sınırları içerisinde Avanfar Projesi yapılıyor. Bu projeyi yapan Gül İnşaat Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol yapacaktı. Bu protokol Gül İnşaat tarafından yapılmadı. Ancak ne hikmetse CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yer verdiler.

Biz tabi 2014 yılından bu yana 6'dan fazla bu paranın ne olduğuna yönelik soru önergesi verdik ancak Şükrü Genç bu parayla ne yapıldığına ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Süreç ilerledikçe biz de ısrarcı olduk. İbrahim Çeçen Bey sağolsun İstanbul Valiliği ile bir protokol yaptı ve bu okul yapılacak."