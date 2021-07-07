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CHP'li Şahin Mengü'den Deniz Baykal'ı hedef alan Zülfü Livaneli'ye tepki

CHP'li Şahin Mengü'den Deniz Baykal'ı hedef alan Zülfü Livaneli'ye tepki
07.07.2021 00:19
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A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan CHP'li Şahin Mengü, Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi. Baykal'ın eleştirilebileceğini söyleyen Mengü, Livaneli'nin sözlerini saygısızlık ve çirkin bir saldırı olarak tanımladı. Livaneli'ye "2007'de Baykal seni aday gösterseydi aynı şeyleri söyleyecek miydin?" diye soran Mengü, Livaneli'nin Atina'da Türk Bayrağı'nın yakıldığını görmesine rağmen ses çıkarmadığını da sözlerine ekledi. Haberin detayları...


CHP'li Şahin Mengü, Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'ı hedef almasına ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE MENGÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

BENİM AKLIMA TEK ŞEY GETİRİYOR

"Şu anda siyasi hayattan çekilmiş, şeklen var olan ancak fiziken siyaset yapamayacak olan bir CHP Genel Başkanı'na çirkin saldırıda bulunmak benim aklıma bir şey getiriyor. "

2007'DE ADAY OLSAYDI YİNE BU AÇIKLAMALARI YAPACAK MIYDI?

2007 seçimlerinde Sayın Baykal Zülfü Livaneli'yi aday gösterseydi Livaneli bu açıklamaları yine yapacak mıydı? Yeni yazdığı kitapta ön plana çıkmak için bu durumu bir reklam aracı olarak mı kullanıyor? Sayın Baykal bugün siyasi bir figür olmaktan çıkmış ve sağlığıyla uğraşan bir insan konumunda. Onun için Sayın Baykal üzerinden siyaset yapmak ahlaki bir sorunun göstergesidir.

BAYKAL, İSMET PAŞA, ATATÜRK...

Sayın Baykal'ı eleştirecek çok şeyimiz var ama ona kimsenin saygısızlık etme hakkı yok. Ne olursa olsun Baykal CHP'ye hizmet etmiştir siz beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bu yapılanların nereye gelmek istediğini biliyor musunuz? Bugün Baykal, öbürkü gün İsmet Paşa, sonraki gün Atatürk.

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