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CHP'li Ruhsen Kumdalı'nın takkesini hedef aldığı işçi İsa Karakafa konuştu!

CHP'li Ruhsen Kumdalı'nın takkesini hedef aldığı işçi İsa Karakafa konuştu!
04.11.2021 23:44
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Son dakika haberleri... . Kütahya Belediyesi’nin, sel felaketinde görevli personele takdir belgesi verdiği törende belge almaya gelen İsa Karakafa isimli takkeli işçi CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın 28 Şubat'ı hatırlatan skandal hareketi ile karşılaştı. Kumdalı, "Fotoğraf karesinin içinde değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen o başınızdakini çıkartır mısınız." ifadelerini kullandı. İsa Karakafa konuya ilişkin bugün bir açıklama yaptı. Karakafa, "Kumdalı bir de diyor ki, 'Biz şalvarını mı çıkar dedik? Takkeni çıkar dedik'. 'Özrü kabahatinden büyük' sözü vardır. Bir hanım efendinin hem bayan hem erkeklerin içinde kalkıp da, 'şalvarını çıkar demedik ki' sözü de hoş olmadı. Bizi manevi olarak kırdı." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri... . Kütahya Belediyesi'nin, sel felaketinde görevli personele takdir belgesi verdiği törende belge almaya gelen İsa Karakafa isimli takkeli işçi CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın 28 Şubat'ı hatırlatan skandal hareketi ile karşılaştı. Kumdalı, "Fotoğraf karesinin içinde değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen o başınızdakini çıkartır mısınız." ifadelerini kullandı. İsa Karakafa konuya ilişkin bugün bir açıklama yaptı. Karakafa, "Kumdalı bir de diyor ki, 'Biz şalvarını mı çıkar dedik? Takkeni çıkar dedik'. 'Özrü kabahatinden büyük' sözü vardır. Bir hanım efendinin hem bayan hem erkeklerin içinde kalkıp da, 'şalvarını çıkar demedik ki' sözü de hoş olmadı. Bizi manevi olarak kırdı." ifadelerini kullandı.
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