RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'li provokatör Mahmut Tanal çocukları siyasete karıştırdı! Miniklere dolar sorusu sordurdular

CHP'li provokatör Mahmut Tanal çocukları siyasete karıştırdı! Miniklere dolar sorusu sordurdular
20.04.2022 16:38

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CHP'nin kirli siyaseti her geçen gün başka bir boyutta devam ediyor. CHP'li provokatör İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'yi ziyaret eden çocuklara "Dolar nasıl düşer?" sorusunu sordurtup o anları Twittter'dan paylaştı. Çocuklar üzerinden kirli algı yapmaya çalışan Tanal'a ise tepki yağdı.

Haber Videoları

TBMM'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında etkinlikler düzenleniyor. Bugün 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' programı açılışı yapıldı. Program kapsamında TBMM küçük misafirlerini ağırladı.

TANAL'IN KİRLİ ALGISI

Bir grup çocuk ise CHP'li provokatör İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı odasında ziyaret etti. Ziyarette çocuklar Tanal'a sorular sorarken o anlara ilişkin görüntüler de Tanal'ın Twitter hesabından yayınlandı.

ÇOCUKLARI KULLANACAK KADAR KÜÇÜLDÜLER

Paylaşılan videoda ise çocuklara CHP'li görevlilerin sordurduğu sorular dikkat çekti. Videodaki çocukların "Dolar nasıl düşer?" sorusuna Tanal, güvercin-güven metaforu ile cevap verdi.

Tanal, "Yatırım da yatırımcılar da güvercinler gibi bir ülkeye yatırım yapacaksa o ülkenin hukuk güvenliğine bakar. Ülkemizde hukuk güvenliğini sağlarsan o zaman adalet de olur, dolar da düşer ama bunu biz düşüreceğiz. O konuda rahat olun" diye konuştu.

"MAHMUT TANAL: ÇOCUKLAR DOLAR NASIL DÜŞER DİYE SORDULAR"

Tanal videoyu ise, "23 Nisan kapsamında TBMM'yi ziyaret eden miniklerin zihnini, Türkiye'deki ekonomik kriz, pahalılık, dövizdeki yükseliş meşgul ediyor. Minikler, 'Dolar nasıl düşer?' sorusunu yöneltti. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bile geçim derdine düşmüşse vay halimize!" notu ile paylaştı.

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