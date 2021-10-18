CHP’li muhalif gazeteci Barış Yarkadaş’ın skandal iftirası elinde patladı

Muhalefet, üzerindeki çamuru iktidar mensuplarına atma siyasetini devam ettiriyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi 25. ve 26. dönem İstanbul milletvekili ve Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu ve Neslihan Tuluk çiftinim düğünündeki şatafatlı hediyeleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu'na aitmiş gibi gösterdi.

İşte fondaş Yarkadaş'ın Twitter üzerinden dolaşıma soktuğu iftirası:

"Maşallah; zenginlik böyle bir şey demek… Yıllar önce "Bir yüzüğüm var" diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu'nun düğün töreni öncesi gelen hediyeler göz kamaştırdı. İrem Hanım ve eşi Sefa Koyuncu'ya mutluluklar diliyorum. Bunun gibi birkaç video daha var. Ama sanırım bu video da AKP'li yöneticilerin ve bakanların nasıl bir ihtişam içinde yaşadıklarını göstermesi açısından yeterlidir. Çeyiz ve hediye gösterimi için sergilenen törende çekilen diğer videoları yayımlamaya gerek yok sanırım."

TAKILARIN SAHİBİ OLAN CHP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI: SENİ DAVA EDECEĞİM

Takıların sahibi CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu, Yarkadaş'ın paylaşımının altına, "Beyefendi siz normal misiniz. Yalan paylaşmışsınız. Farkında mısınız?

Boş konuşmayı bence bırak. Düğün benim. CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısıyım ben.

Seni yalan haberlerinden dolayı dava edeceğim." dedi.

YARKADAŞ YALANI SİLDİ AMA CHP'NİN DÜĞÜNÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİP KELİMELERE TAKLA ATTIRDI

Yalanı yine bir CHP'li yönetici tarafından ortaya çıkarılann Yarkadaş paniğe kapılarak videoyu sildi. Ardından şu ifadeleri kullandı:

"Az önce paylaştığım videoyu sildim. Çünkü, video Çavuşoğlu'nun kızının değil yeğeninin düğünü öncesi çekilmiş. aile üyeleri aradı, özel bir törenin yansıtılmasından ve Çavuşoğlu ile bağ kurulmasından rahatsız olduklarını, bakanla görüşmediklerini söylediler. Kamuoyuna saygıyla…

Düğün törenleri aynı güne denk geldiği için videoların servis edildiğini ve karıştığını, videoların AKP içindeki bir grup tarafından yayıldığını belirten aile, bu şekilde gündeme gelmekten rahatsızlık duyduklarını belirttiler."