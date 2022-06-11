CHP'li belediyeler vatandaşa yeni bir eser kazandırmak yerine olana eserleri de restorasyon adı altında tanınmaz bir hale getiriyor.

OSMAN GÜRÜN'DEN TEPKİ ÇEKEN RESTORASYON PAYLAŞIMI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

"NEYDİ NE OLDU"

Caminin 'öncesi' ve 'sonrası' görüntülerini paylaşan Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

GÜRÜN TEPKİ ÇEKTİ

Gürün'ün paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Beyaz renge boyanan ve eski halinden eser kalmayan tarihi caminin tanınmaz hale geldiğini belirten vatandaşlar CHP'li başkana 'bunu nasıl hizmet diye' paylaşırsın şeklinde tepki gösterdi.

"TARİHİ ESER TAHRİBATINDAN YARGILANIRSINIZ"

Son dönemdeki ırkçı çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ da duruma tepki gösterdi. Özdağ, "Osman başkan, tarihi eseri restore etmemişsiniz. Açıkça katletmişsiniz. Böyle restorasyon olur mu? Tarihi eser tahribatından yargılanırsınız." dedi.

İşte o tepkilerden bazıları;