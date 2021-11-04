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CHP'li meclis üyesinden kabul edilemez sözler: Osmanlı Türk milletinin egemenliğini gasbetti

CHP'li meclis üyesinden kabul edilemez sözler: Osmanlı Türk milletinin egemenliğini gasbetti
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Mersin'in Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısı'nda CHP'li Meclis Üyesi Gürbüz Günaştı, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kabul edilemez sözler sarf etti. Osmanlı'nın Türk milletinin egemenliğini gasbettiğini öne süren Günaştı'ya AK Parti'den sert tepki geldi.

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Mersin'in Tarsus Belediyesi Meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Gürbüz Günaştı, Osmanlı İmparatorluğu'nu gaspçı devlet olmak ile itham etti. Duruma AK Partili ve MHP'li vekiller sert tepki gösterdi.

"OSMANLI TÜRK MİLLETİ'NİN EGEMENLİĞİNİ GASP ETMİŞTİR"

Tarsus Belediye Meclisi toplantısında konuşan CHP'li Meclis Üyesi Günaştı, Osmanlı İmparatorluğu için, "Osmanlı, Türk Milleti'nin egemenliğini gasp etmiştir." ifadelerini kullandı. Günaştı'nın sözleri büyük tepki topladı.

"MÜSTESNA BİR DEVLET VE BİZİM ECDADIMIZDIR"

CHP'li Meclis Üyesi Günaştı'nın sözlerine AK Parti Tarsus Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman Altınsucu söz alarak tepki gösterdi.

Altınsucu şu ifadeleri kullandı:

Osmanlı Devleti 623 yıl boyunca yaşamış, dünyaya nizamı ve adaleti getirmiş, dünya düzenini tesis etmiş müstesna bir devlettir ve bizim ecdadımızdır. Bir devletin 623 yıl yaşaması dahi asla gaspçı devlet değil, aksine adaletle yönetilen bir devlet olduğunun ispatıdır.

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