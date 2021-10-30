CHP'li Mansur Yavaş'ın yaptığı her ihaleden vurgun çıkıyor

Mansur Başkan'ın "Canlı yayınlıyorum" diye şova dönüştürdüğü ihalelerin her birinin altından bir vurgun hikâyesi çıkıyor. İşte bunlardan birkaçı...

SU SAYACI VURGUNU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kütahya Belediyesi'nin 209 liraya aldığı aynı sayaca 170 lira fazla vererek 380.4 TL ödedi. Kütahya Su İdaresi, Ankara Büyükşehir'in 380.4 TL'ye aldığı cihazın aynısını, aynı şirketten yani Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden 209 TL'ye mal etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL vererek kamuyu zarara uğrattığı ifade edildi.







ASFALT VURGUNU

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçe ve köy yollarına asfalt dökme ihalesini de yasaya aykırı yaptığı tespit edildi. Sayıştay raporuna göre, kış öncesi dökülen kaplama asfaltın bozulduğu, 87 milyon lira kamu zararının oluştuğu tespit edildi.





LAHİT KAPAĞI VURGUNU

Sayıştay, Başkan Mansur Yavaş'ın 'şeffaf ihale'ye örnek olarak gösterdiği lahit kapağı ihalesini bile 'pazarlık usulüne aykırı' buldu. Yavaş'ın 29.995.842,86 TL maliyetli "Lahit ve Lahit Kapağı Alımı ihalesini, belediye iştirakine veriyormuş gibi yapıp özel şirkete pasladığı ortaya çıktı.





ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE MİLYONLUK İHALE 11 GÜNLÜK ŞİRKETE VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kartlı su sayaçlarının bakım ve onarım hizmet alımını ihaleye çıkardı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale için 5 firma doküman satın aldı. Tek firmanın teklif vermesi sonucu, ihaleyi 6 milyon lira bedelle, 11 gün önce kurulmuş bir şirket aldı.

KİTRE BEBEK VURGUNU

Büyükşehir'in, internette 150 liradan satılan Kitre bebeğin tanesine 11 bin 500 lira ödediği ortaya çıktı. Hatta Beypazarı Kent Müzesi'nde zaten var olan bebekleri temizleyip boyayan şirketin, Büyükşehir'den 366 bin lira para aldığı anlaşıldı. Konuyu araştıran ve Mansur Yavaş'a soru sormak isteyen televizyon muhabiri İsmail Çanak, korumalar tarafından öldüresiye dövüldü.





BÜYÜKŞEHİR HARCAMALARIN YÜZDE 62.38'İNİ GİZLİYOR

Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir'in harcalamalarına ilişkin belgelerin yüzde 62.38'ini Denetim Komisyonu'na vermediği tespit edildi. Denetim Komisyonu

Başkanı Metin Akdemir, belediyenin, denetim görevlerini engellediğini açıkladı. Sabah'ta yer alan habere göre, denetim raporunda, bütçe gerçekleşme bilgilerine göre, ihale kapsamında olması beklenen 3 milyar 994 milyon 212 bin 252 TL harcamanın yüzde 37.62'sinin belgelerinin komisyona verildiğini, kalan yüzde 62.38'inin belgelerinin ise verilmediğini söyledi.



TOGO İKİZ KULELERİ'NDE GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı; Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına onay vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Mansur Yavaş'ın, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptal kararlarına ilişkin harekete geçmiş ve Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında ön soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurmuştu.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran'da Başsavcılığın talebine cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergun'un imzasının bulunduğu yazıda; Mansur Yavaş ve sorumluluğu tespit edilecek ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün'ün Ankara Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.