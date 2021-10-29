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CHP'li Maltepe Belediyesi'nden her mahalleye heykel!

CHP'li Maltepe Belediyesi'nden her mahalleye heykel!
29.10.2021 10:39
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CHP'li belediyeler hizmet yerine heykel üretmek için birbirleri ile yarışıyor. CHP'li Maltepe Belediyesi de "Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirildi. Heykel sanatçıları tarafından tamamlanan heykeller, Maltepe’nin mahallelerine yerleştirildi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu" Başıbüyük'teki Maltepe Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

7 MAHALLEYE YERLEŞTİRİLDİ


Özbekistan, Gürcistan, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler olmak üzere farklı ülkelerden 7 heykel sanatçısı, yaklaşık 1 aydır emek verdikleri eserlerini tamamladı. Tamamlanan heykel çalışmaları, Maltepe'de mahalle muhtarları ile anlaşılarak yedi mahalleye yerleştirildi.


Sempozyumda Gürcistan'dan Jhon Gogaberishvili, Özbekistan'dan Kurban Norhurazov, Ulash Urakov, Tulagan Yerkulov, Rusya'dan Nikolay Karlyhanov, Türkiye'den Metin Kar ve İmdat Avcı eserlerini hazırladı.


Sempozyumda tasarlanan eserleri CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, heykelleri tasarlayan heykeltıraşlar ile birlikte inceledi.


TÜRKİYE YETMEDİ YURT DIŞINDAN ÇAĞIRDILAR
Etkinlik hakkında konuşan Başkan Ali Kılıç "Maltepe'de bu yıl ilk defa uluslararası heykel sempozyumu gerçekleştirdik. Beşi yurt dışından, ikisi de Türkiye'den olmak üzere 7 heykel sanatçısı ile sempozyumumuza katılım oldu.

Yaklaşık 1 aydır devam eden bir çalışmaydı. Eserlerimiz bitti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Maltepemize, Maltepeli hemşehrilerimize hediye etmek istedik.

Çok başarılı çalışmaların altına imza attılar. Arkadaşlar özveriyle çalıştılar, saat 09-9,5 gibi gelip 18-19'a kadar çalıştılar. Şahane eserler ortaya koydular. İnşallah bunlar çeşitli mahallelerimize değerlendirme fırsatı bulacağız" dedi.

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