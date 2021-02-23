CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve başladı!

CHP'li Kadıköy Belediyesinin arından bu kez de CHP'li Maltepe Belediyesine bağlı işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti. İşçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.