CHP'li Küçükçekmece Belediyesi Atatürk Parkı'na PKK/YPG/PYD paçavrasını çizdi

Ana muhalefet partisi CHP ile terör örgütü PKK işbirlikçisi HDP'nin ortaklığı farklı bir boyut almaya başladı. Küçükçekmece Belediyesi parka PKK/PYD/YPG bayrağının logosunu işledi. Paçavra sembolünün kaldırılması için çalışma başlatılırken CHP'li belediye hakkında da soruştuma başlatıldı.

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenilme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsel dikkat çekti. Yenilenen çocuk parkındaki terör örgütü sembollerini andıran görsellerin kaldırılması için Kaymakamlık talimatıyla çalışma başlatıldı.

YPG PAÇAVRASINA BENZETİLDİ

Terör örgütü YPG'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütünün sembollerini andırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu yaptığı açıklamada, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda yenileme çalışmalarının ardından ortaya çıkan sembollerle ilgili vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını belirtti.

Yaptıkları incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyleyen Bedirhanoğlu, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetti.

Olayı adli mercilere bildirdiklerini dile getiren Bedirhanoğlu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Bu arada, Atatürk Parkı'na gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri de söz konusu görsellerin söküm çalışmalarını sürdürüyor.