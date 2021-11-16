Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası Sevinç'in, taciz ve sarkıntılıklarından bunalan 4 mağdur kadının şikâyeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunca, CHP'li Başkan hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Vize Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanacak olan Sevinç hakkında hazırlanan ve SABAH'ın ulaştığı iddianamedeki mağdur ifadeleri ise "Bu kadar da olmaz" dedirtti.



Mağdurlardan, belediyede mimar olarak çalışan D. S. (28): Geçen Haziran'da ise mesai saati dışında, görüşmek için beni alkollü bir mekâna çağırdı. Ben alkol almadım. Başkan alkollüydü. Bana, 'vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum' diyerek elimi tuttu. Elimi çektim. Alkol almaya devam etti. 'Seni işe ben aldım neden tedirgin oluyorsun. Sen bana aitsin. Çalışmayı boş ver ben çalışmak istemiyorum. Seni istiyorum" diyerek tacize devam etti.

ARKAMDAN SARILARAK BAŞIMDAN ÖPTÜ

Ağustos 2019- Nisan 2020 arası sekreter olarak çalışan ve ayrılmak zorunda kalan M.K. (25): "Uygunsuz sözler söyledi, bu nedenle 4 kez istifa ettim. Dilekçeleri yırtıp attı. Saplantılı bir şekilde fiziksel dokunmaya, elimi tutmaya çalışmaya ve dışarda görüşmeye davet etmeye devam etti. Odasına her girdiğimde elini belime atmaya çalışıp, saçlarıma dokunmaya çalışıyordu. Bir defasında arkamdan sarılarak başımdan öptü. Bana yatma teklifinde bulundu. Bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldım" dedi.

FONDÖTEN YAPTIRDI

Belediyede sekreter olarak halen çalışmaya devam eden M. I. (33): İşe başladığımda, hayatıma birini almamam gerektiğini söyledi. Çenemden makas aldı. Sürekli ceketini benim giydirmemi istiyordu. Fondötenini bana sürdürüyordu. Otelde baş başa yemek yemeye davet etti.

Sevinç'in suçlamaları reddettiği ifadesini suçtan kurtulmaya yönelik bulan savcılık, B. Ç. ve M. I.'nın şikâyetlerinden vazgeçmelerine rağmen şüpheliye yönelik suçun şikâyete tabi olmadığını da vurguladı.

CHP, TECAVÜZ - TACİZ - İSTİSMAR'IN ADRESİ OLDU

İşte son dönemde kamuoyuna yansıyan ve üzeri kapatılan taciz iddialarından bazıları:

Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulundu.

Avcılar'da CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulundu.

Ümraniye'de CHP İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., partili D.A.'yı taciz etti. Genç kız partiden istafa edip şikâyetçi oldu.

Esenler'de CHP İlçe eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, ilçede kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını iddia etti.

Şişli Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de görev başladı.

Muğla: İl Başkanlığı sekreteri A.E., CHP delegesi olan Mehmet A.'nın tacizine uğradı. Olayın yargıya taşınmasıyla birlikte CHP'li Menteşe belediyesinden gelen teknik ekibin verileri sildiği belirlendi.

Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın da yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddia edildi.

Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, 17 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar attı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

Bursa'da, CHP Osmangazi ilçe başkanı Mete Akyolcular, 17 yaşındaki parti üyesi S.G'yi taciz etti. Akyolcular skandalın ortaya çıkması sonrasında 18 Aralık'ta istifa etti.

Malatya: Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ve hamile bıraktı. 5 Mayıs 2021'de hem görevinden hem partisinden istifa etti.