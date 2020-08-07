CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu kadın gazeteciyi darp ettirdi!

07.08.2020 01:22

CHP'li Kırşehir belediyesinin Meclis toplantısında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, talimat vererek rahatsız olduğu kadın gazeteciyi tartaklattı. SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Meclisi toplantısında kadın gazeteciyi yaka paça dışarı attırdı.

Meclis toplantısında, kaçak yapı iddiaları konuşuluyordu. CHP'li üyeler, bu iddianın konuşulmasından rahatsız olarak, basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını istedi. Bu esnada kaçak yapı iddiaları hakkında detaylı açıklama yapılmasını isteyen gazeteci Havva Karakaya, Belediye Kültür Müdürü Tuncay Polat tarafından tehdit edildi.

Sonrasında Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Partili Meclis üyelerine dönerek, "Bu tetikçinizi alın ve salonu terk edin" sözleriyle hakaret etti.

SALONDAN YAKA PAÇA ÇIKARDILAR

Ekicioğlu'nun sözleri üzerine CHP'li Melcis üyeleri Havva Karaka'yının üzerine yürüdüler. Karakaya mukavemet gösterince, Ekicioğlu'nun talimat verdiği yeğeni ve başkan yardımcısı Osman Uçar'ın şoförü saldırmaya kalkıştı. Karakaya'yı darp ederek salondan çıkardıktan sonra göz yaşartıcı sprey sıkan saldırganlar, darp etmeye burada da devam etti. Araya giren AK Partili Meclis üyeleri, gazeteci Havva Karakaya'yı saldırganların elinden kurtardı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH