CHP'li Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu" iftirasına sert tepki: "Yalanlarla her gün Türkiye'yi karartmaya çalışıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Yalanlarla her gün Türkiye'yi karartmaya çalışıyor." dedi.



Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Anayasal bir kurum olan ana muhalefet partisi genel başkanı her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışmaktadır. Meclis'te çıktı, bu Meclis'te yüzü aşkın ByLock'çu milletvekilleri vardır dedi. Çıktı; Külliye'ye giden bir CHP'liden bahsetti yalandı, ismini de telaffuz edemedi. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayınladı, aslında bir terörist listesi olduğu apaçık ortadaydı.

Mersin'deki yaşanan olay söz konusu, bir tek cümle söylemedi.

Bu ülkede darbe oldu, Menderes idam edildi. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı? Bu ülkede Erdoğan'a siyasi yasak kondu, mahkeme bastı. Özal'a yapılmadık kalmadı. Hatta Demirel, Özal anayasa mahkemelerinden hep şikayet etti. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar, hakimi tehdit ettiler.



Mersin'de, İstanbul'da, belediye terörist.Acaba ben kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim endişesi içindeler, bu ayıptır. Neymiş Türkiye cari açığını uyuşturucu ile kapatıyormuş.



ULUSLARARASI İSTİHBARAT OYUNU

Bu bir uluslararası istihbarat oyunudur ve ana muhalefet başkanı bu oyuna düşmektedir. Bunu bilerek, isteyerek yapmaktadır. Her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışıyor.







Suç duyurusunda bulunduk, tazminat davası açacağız.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

Fethullah Gülen ile görüşmedim dediği görüşmeyi yapmadığını, tanıkları var. Nerede ne zaman hangi saatte ve kiminle. İkinci olarak bir diş muayenehanesinde dedim ki sen kiminle bir araya geldin? 15 Temmuz 2016 darbesi olmadığı anda sen acaba o darbenin mottosu olan cümleyi sen orada kullandın mı kullanmadın mı? Bu muayenehanede yol haritası çizdin mi çizmedin mi?

Yarın öbür gün bunun ses kaydı çıkarsa, bir vatansever bunun ses kaydını mahkemeye gönderirse ne olur? Bu sorunun cevabını verin. Yukarıdan aşağıya Kemal Kılıçdaroğlu bir yalan ve suç makinesidir. Türk emniyet teşkilatına attığı bu uyuşturucu ticareti suçu karşılıksız kalmayacaktır.



Kendi başarısızlığını gölgelemek için bir yalana ve iftiraya başvurdu, yakasını bırakmayacağız.



KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YALANI ELİNDE PATLADI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı, kara propaganda ve iftiralara dayalı müflis siyaseti hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu son olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef gösteren skandal bir video yayımladı.









HAMBURGERCİDE ALDIĞI SİPARİŞLER YAVAŞ YAVAŞ ORTAYA ÇIKIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyorlar' iftirasını atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki:





Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatine ve 'hamburger yedim' söylemine göndermede bulunan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" şeklinde konuştu.



Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"ASLI BAYKAL'IN İSTİFASINI HAZMEDEMEDİ"

Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide almış olduğu siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova mahkemesi baskınının, ortaya dökülen MLKP, PKK, FETÖ, DHKPC ittifakının, kayıp 8 saatin, belediyedeki yolsuzlukları... Bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine, polisine, jandarmasına 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatmaya çalışıyorlar.' iftirasını atıyor olması. Elbetteki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın bir genel başkanı olmasını.





TAZMİNAT DAVASI AÇILIYOR

Bir, hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İki, tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız, hem de kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen, namertsin diyoruz. Tabii namertliğin, kendisi için bir değeri varsa. Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu, Türkiye Yüzyılı'nı, Togg'u, anlaşılan o ki, Türkiye'nin başarılarını herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız, yalanlarını yanına bırakmayacağız, iftiralarını da yanına bırakmayacağız.

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