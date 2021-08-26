CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'cülere 'KHK' sözü

15 Temmuz hain darbe girişimini 'tiyatro' diyerek itibarsızlaştırmaya çalışan ve ihanet gecesini evde kahve yudumlayarak takip eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve KHK ile görevden uzaklaştırılan kişilere 'KHK' teminatı verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatan hainlerine umut dağıtmaya devam ediyor...



Her fırsatta Türkiye'nin çıkarlarının karşısında yer alan, yalan ve yanlış yönlendirmelerden medet umarak sokakları karıştırma peşinde olan, Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine selam çakan sözde Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin 'Demokrat Amcası' olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

FETÖ'CÜ HAİNLERE TEMİNAT VERDİ

Bay Kemal, "Sözüm söz, KHK ile görevden alınan, işine son verilen herkesi görevine iade edeceğim" açıklamasında bulunarak, FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve KHK ile görevden uzaklaştırılan kişilere teminat verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu teminatı sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.







Bir sosyal medya kullancısı, "Darbecilere rütbelerini, FETÖ'cülere şirket ve bankasını iade edip, Bylock ve ankesörü de suç olmaktan çıkarmayı vaad etmesini bekliyoruz. Düşünsenize; KHK ile ihraç edilen Zekeriya Öz görevine iade edilmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapılmış!!!" ifadelerini kullanarak düşüncelerini paylaştı.





15 TEMMUZ'A TİYATRO DEMİŞ KAHVE İÇEREK İZLEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında da darbecilerce geçişine izin verilmiş, darbeyi evde kahve yudumlayarak takip etmiş, darbecilerin kendisine vereceği görevleri ellerini ovuşturarak beklemişti.