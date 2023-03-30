CHP'li Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesindeki takiyeyi fondaş Şaban Sevinç ortaya çıkardı!

Ramazan ayında dindar seçmenin oyunu alabilmek için takiye yapmakla eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP'li Muharrem İnce'nin yemeli-içmeli buluşması, CHP'ye yakın gazeteci Şaban Sevinç'in paylaşımıyla ortaya çıktı.

FONDAŞ İSİMDEN TAKİYE İTİRAFI

CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken takiyeyi kendi ağzıyla itiraf etti.

ÇAY KAHVE KURU PASTA

Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi. Sevinç, attığı twette, "Teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde çay / kahve kuru pasta ikramları." ifadelerini kullandı.

İftar öncesi gerçekleşen görüşmen ve basın toplantısının yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması, Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarının "takiye masası" olduğunu gözler önüne serdi.

EY UTANMAZLAR HANİ ORUÇLUYDUNUZ?

Duruma sosyal medyadan tepki gösteren bir vatandaş, "Şaban Sevinç diyor ki; Saat 5 teki Muarrem İnce ziyareti çay kahve ziyaretiydi. Çay, kahve içti pasta yediler. Eee adama şimdi demezler mi Ey utanmazlar günlerdir basın mensuplarına iftar sofrası pozları niye veriyorsunuz... Hani oruçluydunuz?" dedi.

ÖNCE İKRAM SONRA İFTAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörün siyasi ayağı HDP destekli 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Ramazan iftarlarında boy göstermeye başlamış, türbe ziyaretlerine koşmuştu.



İFTAR YAPIP ÇADIRI KALDIRDILAR

Kahramanmaraş'ta bir çadırda kalarak şov yapan Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortakları bu sefer de Malatya'da sahne almıştı.

ERTESİ ÇADIR KALDIRILDI

Ramazanın 2. günü Malatya'da iftar yaptıkları devasa çadırın, ertesi gün kaldırıldığı ortaya çıktı. Yaşanan bu skandalın ardından vatandaşlardan tepki yağdı.