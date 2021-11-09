CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 11 kişi gözaltında!

İzmir'de Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı vatandaşlardan rüşvet alındığına dair şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.



AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Kemalpaşa Belediyesi'ne düzenlenen ve aralarında 6 belediye çalışanın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Şüphelilerin rüşvet vermek, almak ve rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapı ve binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikler ileri sürüldü.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.