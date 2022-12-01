CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'taki vizyon belgesinden sömürge bekçileri çıktı! Yeni danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saatlik sır kaybı sonrası yaptığı kirli anlaşmanın detayları ortaya çıktı. 3 Aralık'ta sözde ekonomi vizyon belgesini açıklayacak Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması durumunda ülkenin anahtarını ABD'ye teslim edecek. Zira Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ekibinde FETÖ'ye destek veren ve hükümeti tehdit eden Daron Acemoğlu, daha önce Almanya'nın enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, ABD'nin fonladığı dernekle CHP'ye sızan Hacer Foggo ve Öztrak'ın IMF ile görüşen ekibinde yer alan iktisatçı ise Refet Gürkaynak yer alıyor. Öte yandan Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı olacağı bildirildi.