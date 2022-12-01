Haberler Haber Videoları CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'taki vizyon belgesinden sömürge bekçileri çıktı! Yeni danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'taki vizyon belgesinden sömürge bekçileri çıktı! Yeni danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'taki vizyon belgesinden sömürge bekçileri çıktı! Yeni danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin
01.12.2022 15:28

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:54
Mesleki Eğitim Zirvesi'nde...
Haber 05:21
Peçenek denize indirildi
Haber 00:41
İstanbul'da DEAŞ operasyonu:...
Haber 00:59
Samsun’da otomobil takla attı:...
Haber 01:15
12 yaşındaki öğrenci 7. sınıf...
Haber 00:39
Köpeğin boğazına yapışıp...
Haber 01:53
Komandolar terör örgütü...
Haber 09:17
ABD'ye kara harekatı...
Haber 05:30
Sahte doktorun yurt arkadaşı:...
Haber 01:42
Mustafa Ceceli'nin ailesine...
Haber 02:20
Anadolu Hisarı'nda yangın!
Haber 08:03
Ömer Çelik'ten 6'lı masanın...

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saatlik sır kaybı sonrası yaptığı kirli anlaşmanın detayları ortaya çıktı. 3 Aralık'ta sözde ekonomi vizyon belgesini açıklayacak Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması durumunda ülkenin anahtarını ABD'ye teslim edecek. Zira Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ekibinde FETÖ'ye destek veren ve hükümeti tehdit eden Daron Acemoğlu, daha önce Almanya'nın enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, ABD'nin fonladığı dernekle CHP'ye sızan Hacer Foggo ve Öztrak'ın IMF ile görüşen ekibinde yer alan iktisatçı ise Refet Gürkaynak yer alıyor. Öte yandan Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı olacağı bildirildi.

Haber Videoları
SON DAKİKA