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CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni adaylık açıklaması: İmamoğlu ve Yavaş’a karşı değilim

CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni adaylık açıklaması: İmamoğlu ve Yavaş’a karşı değilim
15.12.2021 18:25

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Millet İttifakı'nın içine düştüğü '2023 adayı kim olacak?' girdabı iyice çıkılmaz bir hal aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı Meral Akşener'in istememesine rağmen aday gibi hazırlanırken her fırsatta muhtemel rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesti. Son olarak dün gece katıldığı bir programda yine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünü kapatacak şekilde "ittifak kabul ederse aday olmaktan onur duyarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise ilginç bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, 'Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarının adaylığına karşı olduğu' iddiası sorulunca, "Karşı değiliz. Arkadaşlar çalışıyor..." ifadelerini kullanması "Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekiliyor" yorumlarına sebep oldu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 2023 adayının Abdullah Gül olduğu da ayrı bir iddia konusu oldu.

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