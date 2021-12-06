CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'dan adaylık sinyali

2023'e giden süreçte Millet İttifakı adaylık krizi yaşıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı değilim" çıkışıyla adaylık çekişmesi CHP içinde yaşanmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü kesen açıklamalar yaparak her fırsatta "Belediye Başkanları bir dönem daha devam etmeli" ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKINI KARIŞTIRACAK ÇIKIŞ

Adaylık yarışı devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'nı karıştıracak bir çıkış daha geldi.

"ADAY OLSANA ADAY OLSANA"

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin "Aday olsana aday olsana" sözlerine manidar bir yanıt verdi.

ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım neden bu kadar seni ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan unutma." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylık sinyali olarak yorumlandı.

10 SEÇİM KAYBETTİ

Bu zamana kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkamadı.

Şimdiye akdar 10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı söylemleri ve sosyal medyadaki PR çalışmalarıyla 2023'deki seçimler için adaylığa hazırlandığı izlenimi veriyor. Kılıçdaroğlu adaylığını ne zaman açıklayacağı ve ittifak ortağı Meral Akşener'in buna ne tepki vereceği merak konusu.