CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 195 bin lira tazminat ödeyecek

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Man Adası" iddiaları üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine ilişkin kararı onadı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 27 Mart 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı grup toplantısındaki konuşmasında "Man Adası" iddialarıyla ilgili sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı'na yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu belirterek, 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, hükmün onanmasına karar verdi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine yer verilen kararın gerekçesinde, konuşmada "yoğun bir biçimde ifade özgürlüğünü aşan ifadelerin kullanıldığı" tespiti yapıldı.

Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK raporuna dayanılarak varılan takipsizlik kararına konu olan belgenin "olgu" olarak kabul edilemeyeceği, diğer araştırmalar ve MASAK raporuna göre, belgenin davacı Başkan Erdoğan ile ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı vurgulandı.

Yargıtay'ın onama kararının ardından Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun 35 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildiğini açıklamıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Aydın, paylaşımında, "Böylece, içinde Man Adası'nın da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkûm olduğu dosya beş, ödeyeceği tutar 195 bin oldu" ifadelerine yer verdi.