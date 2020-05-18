CHP'li Kaftancıoğlu'ndan darbe çığırtkanlığı yapan Artı TV'de HDP'ye destek!

18.05.2020 23:41

Son günlerde yaptığı darbe imaları ile gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir skandala daha imza attı. Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu'nun Türkiye'yi darbe ve Başkan Erdoğan'ın idamla tehdit ettiği skandal yazısının yayınlandığı Art Gerçek sitesinin TV kanalına açıklamalarda bulundu. Canan Kaftancıoğlu, Terör örgütü PKK'ya destekleri tespit edilidiği için kayyum atanan HDP'li belediyeleri savundu.

Son günlerde yaptığı darbe imaları ile gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir skandala daha imza attı. Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu'nun Türkiye'yi darbe ve Başkan Erdoğan'ın idamla tehdit ettiği skandal yazısının yayınlandığı Art Gerçek sitesinin TV kanalına açıklamalarda bulundu. Canan Kaftancıoğlu, Terör örgütü PKK'ya destekleri tespit edilidiği için kayyum atanan HDP'li belediyeleri savundu.