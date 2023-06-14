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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal kentsel dönüşüm projesi! İnşaat mühürlendi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal kentsel dönüşüm projesi! İnşaat mühürlendi
14.06.2023 16:46

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Kayıp Zilal'den acı haber

Devlet tüm imkanları ile 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olurken İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı bomba gibi patladı. CHP yönetimindeki İzmir Belediyesi, kentsel dönüşüm konusunda da bir skandala imza attı. CHP’nin belediyecilik anlayışını tekrar gözler önüne seren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirdiği toplu konut inşaatı eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projedeki tüm binaların denetlenmesi için harekete geçerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer’e tepkiler çığ gibi büyüdü.

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