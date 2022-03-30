CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e metro tepkisi: Büyük bir tazminat ödemek durumuna düşeceğiz

CHP'li İzmir Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. İzmir'de 529 milyon TL pahalıya ihale edilen metro inşaatının Buca Metrosu olduğu ortaya çıkmıştı. CHP'li Belediye, “Bunlar işi bilmiyor” diyerek en düşük teklifi eledi. 529 milyon lira daha verip başka firmayı tercih etti. Metronun temeli Türkiye'nin dev projelerine imza atan firmaları ‘5'li çete' diyerek itham eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından atıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ortaklardan Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu, "Nurol Osmangazi'yi, Marmaray'ı yapmış, biz Çanakkale'yi Avrasya'yı yapmışız. Ve diyorlar ki 'bunlar işi bilmiyor. Yanlış fiyat vermişler, işi yapamazlar. Ben kendi favorime vereyim'. İhale yapma o zaman. Beni niye uğraştırıyorsun" diye tepki gösterdi.