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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e metro tepkisi: Büyük bir tazminat ödemek durumuna düşeceğiz

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e metro tepkisi: Büyük bir tazminat ödemek durumuna düşeceğiz
30.03.2022 09:52

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CHP'li İzmir Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. İzmir'de 529 milyon TL pahalıya ihale edilen metro inşaatının Buca Metrosu olduğu ortaya çıkmıştı. CHP'li Belediye, “Bunlar işi bilmiyor” diyerek en düşük teklifi eledi. 529 milyon lira daha verip başka firmayı tercih etti. Metronun temeli Türkiye'nin dev projelerine imza atan firmaları ‘5'li çete' diyerek itham eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından atıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ortaklardan Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu, "Nurol Osmangazi'yi, Marmaray'ı yapmış, biz Çanakkale'yi Avrasya'yı yapmışız. Ve diyorlar ki 'bunlar işi bilmiyor. Yanlış fiyat vermişler, işi yapamazlar. Ben kendi favorime vereyim'. İhale yapma o zaman. Beni niye uğraştırıyorsun" diye tepki gösterdi.

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Öte yandan Soyer'in iptal kararını temyize taşımasını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, "Özellikle Danıştay'ın 6 veya 8 ay maksimum karar vereceği sürede karar verecek. Bu süre içerisinde İzmir halkı tersi bir yönde karar çıktığında biz maalesef 8 ay kaybetmiş ve büyük bir tazminat ödemek durumuna düşeceğiz." dedi.
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