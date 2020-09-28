CHP’li belediyeler vatandaşa hizmet etmemek için elinden geleni yapıyor. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den de ilginç bir hamle daha geldi. İzmirliyi perişan eden trafik sorununu çözmek yerine trafiğin yoğun olduğu noktalarda çekici hizmetini sunmaya başladıklarını duyurdu. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Soyer’in bu ‘hizmetine’ tepki gösterdi. Kaya, “Sabahları İzmirli hemşehrilerimizin araçlarını evlerinden çekicilerle alıp, işyerlerine öyle götürseniz” ifadelerini kullandı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer trafik sorununu çözmek yerine çekici hizmeti vermeye başladı!
28.09.2020 19:01
- CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer trafik sorununu çözmek yerine çekici hizmeti vermeye başladı!
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