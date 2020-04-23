CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer daha İzmir'in semtlerini bilmiyor!

23.04.2020 22:37

Kendisini ‘Atatürkçü’ olarak tanımlayıp tam tersi hareket eden CHP’nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. İzmir sokaklarını gezen Soyer'in İzmir'in semtlerini bile bilmediği de ortaya çıktı. Görüntülerde yanındakilere "Burası neresi neredeyiz" diye sorduğu görüldü.