CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yetki çarkı: Mevzuat çok karmaşık, anlamadım

İzmir’de meydana gelen depremde 114 kişinin hayatını kaybetti, bin 35 kişi de yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından büyükşehir ve ilçe belediyelerinin binaların tahliye ve yıkım işlemlerini gerçekleştiremeyeceğine dair açıklamada bulundu. Çok geçmeden yıkım yetkisinin belediyelerin elinde olduğu ortaya çıkınca Tunç Soyer katıldığı canlı yayında çark ederek, ''Bütün bu mevzuat yoruma çok açık. Çok grift. Çok karmaşık. Çok zaman kaybına yol açıyor. Çok dağıtılmış yetkiler var” iddiasında bulundu.