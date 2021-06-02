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CHP’li İBB’nin kayıp at skandalında belediye veterineri savunuyor

CHP’li İBB’nin kayıp at skandalında belediye veterineri savunuyor
02.06.2021 18:29
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Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesindeki atların akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor. Atlardan 226 sının öldüğü öğrenilirken İBB'nin yanı sıra CHP'li Adalar Belediyesi'nin de skandalları hız kesmiyor. Adalar Belediyesi, hayvanlara kayıt dışı ilaçlar kullandığı ifade edilen kendi personeli Veteriner Mustafa Ün'ü koruyup, "Belediyemiz Veteriner Hekimi Mustafa Ün, mahkeme kararına konu olan 2018 yılı işlemleri sırasında kurumumuzda görev yapmamakta olup, 2019 yılı ekim ayından beri belediyemizde çalışmaktadır." iddiasında bulundu.


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