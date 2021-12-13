CHP’li İBB’nin İETT fiyaskosu! Vatandaşlar böyle isyan etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT fiyaskosu gün geçtikçe katlanarak büyüyor. Bakımsızlıktan tel tel dökülen otobüsler mağduriyet yaratmaya devam ediyor. Bunun son örneği İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşti. İBB'ye bağlı İETT otobüsü arıza yaparak yolda kaldı. Çocuğunun otizmli olduğunu belirten bir kadın, arıza yapan araçla ilgili 153'ü aradığını ancak cevap alamadığını söyledi. O sırada yoldan geçen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, makam aracına bindirdiği çocuğu okuluna gönderdi.