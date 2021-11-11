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CHP'li İBB'nin gizli su zammı sonrası İstanbullulara flaş çağrı: Ödediğiniz paranın yüzde 20'sini geri isteyin

CHP'li İBB'nin gizli su zammı sonrası İstanbullulara flaş çağrı: Ödediğiniz paranın yüzde 20'sini geri isteyin
11.11.2021 06:25
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Son dakika haberi: Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, A Haber ekranında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında önemli açıklamalarda bulundu. Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSKİ’nin su faturalarına yaptığı fahiş zammı hatırlatarak, AK Parti’nin önerisiyle gelen insani su kullanım hakkının iptal edildiğini açıkladı. Bu hakkın yeniden İstanbullulara iade edilmesi için önümüzdeki hafta içerisinde İBB Meclisi’ne teklif sunacaklarını belirten Göksu, İstanbullulara çağrı yaparak "faturanızın yüzde 20 oranındaki ücretinin iadesini isteyin" dedi. İşte canlı yayındaki çarpıcı ifadeler.

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A Haber canlı yayınında konuşan Tevfik Göksu şu ifaderi kullandı:

İSTANBULLULARA 'PARANIZI GERİ İSTEYİN' ÇAĞRISI!

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSKİ'nin faturalara Ekim ayından itibaren yüzde 35,6 zam yaptığını belirtti.

Göksu, faturalara AK Parti'nin talebiyle eklenen insani su kullanım hakkının ise CHP'li yönetim tarafından kaldırıldığını açıkladı. Bunun ise İstanbulluların faturalara yüzde 20 oranında ek bir külfet olarak yansıdığını belirtti.

AK PARTİ İSKİ'NİN ZAM OYUNUNA 'DUR' DİYECEK!

Göksu, insani su kullanım hakkının önümüzdeki hafta içerisinde İBB Meclis gündemine yeniden getireceklerini ve bu hakkın İstanbullulara iade edileceğini duyurdu.

FATURALARDA YÜZDE 20 DÜŞÜŞ OLACAK

İstanbullulara da çağrı yapan Göksu, İSKİ faturalarını ödeyen vatandaşların başvuru yaparak ödedikleri fatura tutarının yüzde 20 oranına denk gelen ücretini geri almalarını istedi.

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