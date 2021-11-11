CHP'li İBB'nin gizli su zammı sonrası İstanbullulara flaş çağrı: Ödediğiniz paranın yüzde 20'sini geri isteyin

Son dakika haberi: Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, A Haber ekranında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında önemli açıklamalarda bulundu. Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSKİ’nin su faturalarına yaptığı fahiş zammı hatırlatarak, AK Parti’nin önerisiyle gelen insani su kullanım hakkının iptal edildiğini açıkladı. Bu hakkın yeniden İstanbullulara iade edilmesi için önümüzdeki hafta içerisinde İBB Meclisi’ne teklif sunacaklarını belirten Göksu, İstanbullulara çağrı yaparak "faturanızın yüzde 20 oranındaki ücretinin iadesini isteyin" dedi. İşte canlı yayındaki çarpıcı ifadeler.