Fuar alanlarını gösterip "Hastane yaptık" diye yalan söyleyen, dünyanın örnek gösterdiği Türkiye'nin sağlık sistemine iftiralar atan CHP’nin skandalları bitmiyor. Tüm Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken CHP’li İBB’nin sağlık ocağını sattığı ortaya çıktı.
CHP’li İBB'den skandal! Koronavirüs ile mücadele edilen şu günlerde sağlık ocağını sattılar
24.04.2020 21:21
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