Haberler Haber Videoları CHP’li İBB’de yandaş kayırma! Teyfik Göksu gerçekleri canlı yayında açıkladı

CHP’li İBB’de yandaş kayırma! Teyfik Göksu gerçekleri canlı yayında açıkladı

CHP’li İBB’de yandaş kayırma! Teyfik Göksu gerçekleri canlı yayında açıkladı
25.09.2021 23:28
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığı ortaya çıktı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kılıçdaroğlu'na ve İmamoğlu'nun verdiği sözleri hatırlatarak, "Ben de bu çalışmayı yapınca şoke oldum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ‘Böyle bir israf var, böyle kaynak israfı var’ diyordu. Bu ne demek? ‘Yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 milyar ilave para harcıyor’ demek” ifadelerini kullandı.


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