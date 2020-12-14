CHP'li İBB zabıtasından skandal! Başakşehir'de Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evi’nin kilidini kırıp içeri girdiler!

CHP'li İBB zabıtası Başakşehir’de skandala imza attı. Başakşehir'deki birçok projeyi yarım bırakan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi de gözünü Anne Çocuk Etkinlik Merkezi’ne dikti. Mahkeme kararı olmamasına rağmen İBB Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler adeta baskın düzenledikleri merkeze kapı kilidini kırarak girdi.