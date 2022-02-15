Haberler Haber Videoları CHP'li İBB Dolmabahçe-Levazım arasını 5 dakikaya düşürecek tüneli durdurdu! Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü

CHP'li İBB Dolmabahçe-Levazım arasını 5 dakikaya düşürecek tüneli durdurdu! Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü

CHP'li İBB Dolmabahçe-Levazım arasını 5 dakikaya düşürecek tüneli durdurdu! Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü
15.02.2022 11:55

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"İstanbul'un trafiğini çözeceğiz" iddialarıyla koltuğu kapanlar, trafiği çözmek bir yana başlanmış projeleri bile birer birer durdurdu. İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve çevresindeki yoğunluğu rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nin yapımı, İBB tarafından iptal edildi. 70 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürecek projeye ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım” dediği tünelin inşaat alanı, harabeye dönmüş durumda. Konuya sosyal medya hesabından tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "İşte hep söylediğimiz, anlattığımız CHP bu. İstanbul hakikatle yüzleşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

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