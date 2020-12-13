Haberler Video Haber Videoları CHP'li İBB, Boğaz'daki kirliliğe müdahale etmedi!

CHP'li İBB, Boğaz'daki kirliliğe müdahale etmedi!

CHP'li İBB, Boğaz'daki kirliliğe müdahale etmedi!
13.12.2020 19:16
Ana Sayfa 03:04
Başkan Erdoğan'dan milli...
Ana Sayfa 00:40
Pakistan'da patlama! Çok...
Ana Sayfa 00:58
Bir Zamanlar Çukurova 77....
Ana Sayfa 04:39
Şişli'deki dehşeti anlattı:...
Ana Sayfa 02:17
Hayrete düşüren olay! İki kez...
Ana Sayfa 00:29
Silahla vuruldu! Yaptığı...
Ana Sayfa 01:52
Bakan Koca'dan iftiralara...
Ana Sayfa 01:09
Batı'yı bir daha uyardı
Ana Sayfa 03:21
Yunan insanlık dışı muamelede...
Ana Sayfa 02:41
TIR metrobüs bariyerlerine...
Ana Sayfa 11:15
Asgari ücrette BES detayı
Ana Sayfa 08:45
Sermiyan Midyat’ın Sevcan...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'a yazık etmeye devam ediyor... Haliç'te yaşanan kirliliğe bir türlü çözüm bulamayan, Riva ve Küçükçekmece'deki göllerdeki oluşan kirliliği temizleyemeyen CHP'li İBB şimdi de Boğaz'da oluşan kirliliğe de müdahale etmedi. Vatandaşın objektifine yansıyan Boğaz'daki kirlilik tepkileri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, "Görünen o ki maalesef 25 sene öncesine geri dönüyoruz..Ah İstanbul ah! İnşallah tekrar toparlamak bi 25 sene daha almaz" ifadelerini kullanarak CHP'li İBB'ye sert tepki gösterdi.


Haber Videoları