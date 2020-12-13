CHP'li İBB, Boğaz'daki kirliliğe müdahale etmedi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'a yazık etmeye devam ediyor... Haliç'te yaşanan kirliliğe bir türlü çözüm bulamayan, Riva ve Küçükçekmece'deki göllerdeki oluşan kirliliği temizleyemeyen CHP'li İBB şimdi de Boğaz'da oluşan kirliliğe de müdahale etmedi. Vatandaşın objektifine yansıyan Boğaz'daki kirlilik tepkileri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, "Görünen o ki maalesef 25 sene öncesine geri dönüyoruz..Ah İstanbul ah! İnşallah tekrar toparlamak bi 25 sene daha almaz" ifadelerini kullanarak CHP'li İBB'ye sert tepki gösterdi.