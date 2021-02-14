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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Şahinbey İlçe Belediyesi’nin tablet projesini itibarsızlaştırma girişimi boşa çıktı!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Şahinbey İlçe Belediyesi’nin tablet projesini itibarsızlaştırma girişimi boşa çıktı!
14.02.2021 01:08
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 40 bin öğrenciye tablet dağıtılacağını büyük bir projeymiş gibi pazarlamasının ardından Gaziantep’in Şahinbey İlçe Belediyesi’nin öğrencilere 50 bin tablet ve 6 aylık internet hediye ettiği ortaya çıktı. Daha sonra bir açıklama yapan İmamoğlu Şahinbey Belediyesi’nin projesini itibarsızlaştırmak için onlar ‘MEB’in tabletini dağıttı’ iddiasında bulundu. İmamoğlu’na yanıt Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan geldi.


CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 40 bin öğrenciye tablet dağıtılacağını büyük bir projeymiş gibi pazarlamasının ardından Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi'nin öğrencilere 50 bin tablet ve 6 aylık internet hediye ettiği ortaya çıktı. Daha sonra bir açıklama yapan İmamoğlu Şahinbey Belediyesi'nin projesini itibarsızlaştırmak için onlar 'MEB'in tabletini dağıttı' iddiasında bulundu. İmamoğlu'na yanıt Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan geldi.
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