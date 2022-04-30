CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrencilere zulmü sürüyor: Cumhur İttifakı'nın öğrenci akbili teklifini veto etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 6 Nisan'daki Olağanüstü Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yaptı. Yapilan zamla birlikte aylık öğrenci mavi kart ücretleri 78 liradan 109 TL'ye yükseldi. Tam mavi kart aylık ücreti ise 430 TL'den 602 TL'ye çıktı.

Zamlı ulaşım ücretlerinden etkilenen öğrenciler İBB yönetimine sert tepki gösterdi. Günlerce süren protestolarla birlikte ulaşıma zam konusu İBB Meclisi gündemine geldi. AK Parti ve MHP grupları tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı öğrencilerin zamlı ulaşım tarifesinden muaf tutulmasına yönelik teklif verdi.

11 Nisan'da verilen teklif 14 Nisan'da gerçekleştirilen 4'üncü oturumda CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı üyelerinin sert muhalefetine rağmen AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin 'evet' kararıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yaklaşık 4 milyon öğrencinin zamlı tarifeden muaf tutulmasını içeren teklifin mecliste kabul edilmesinin ardından İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nu sunmak üzere kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilerin zamlı ulaşım tarifesinden muaf tutulmasını sağlayan kararı veto edeceğini söyledi.

ÖĞRENCİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN MAYIS'TA TEKRAR GEÇİRECEĞİZ

İBB Başkanı tarafından veto edilen karar sonrası İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu "Reklama 849 Milyon TL ayıran İBB Başkanı, İstanbullu öğrencilerimiz için 463 milyon TL sübvanseyi çok görerek meclisten geçirdiğimiz indirim teklifimizi veto etti. Öğrencilerimiz müsterih olsun, teklifimizi Mayıs'ta tekrar meclisimize getirerek tekrar geçireceğiz inşaallah." ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca ögrenciyi ilgilendiren karar dün İBB Başkanı tarafından veto edildi. Veto kararı sonrasında AK Parti İBB Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İmamoğlu öğrenci zamlarının sübvanse edilmesine ilişkin Meclis kararını veto etti. Genç kardeşlerimiz için Mayıs ayı Meclis toplantımızda mücadelemizi sürüdüreceğiz" dedi.

Öğrencilerin zamlı ulaşım ücretlerinden muaf tutulmasını içeren teklifin AK Parti ve MHP grupları tarafından Mayıs ayı meclis toplantısında ısrar karar olarak geçmesi bekleniyor.