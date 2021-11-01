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CHP’li İBB aracı önce güvenlik görevlisine çarptı sonra ceza kesti

CHP’li İBB aracı önce güvenlik görevlisine çarptı sonra ceza kesti
01.11.2021 22:26
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İBB iştiraki İSTAÇ’a ait 34 DPT 06 plakalı Sinan Sular hakimiyetindeki hizmet aracı 16 Temmuz’da aşırı hızla giderken Hekimbaşı’nda Ümraniye Belediyesi Scooterli güvenlik görevlisi Ahmet Demirtaş’a çarptı. 18 metre araç altında sürüklenen Demirtaş 15 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Kaza sonrasında Demirtaş’a İSTAÇ tarafından ‘scooter aracımıza zarar verdi’ denilerek 6 bin 580 lira ceza gönderildi. Güvenlik görevlisi cezaya tepki gösterirken Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, “Kazadan bu kadar zaman geçmesine rağmen ne İBB Başkanı ne de İSTAÇ Genel Müdürü, güvenlik görevlisi arkadaşımıza geçmiş olsun bile demedi. Şimdi bu cezai işlemi uygulamak ne vicdani ne insani ne ahlakidir? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diyerek tepki gösterdi.

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