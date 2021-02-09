CHP'li İBB 5.7 milyon doları nasıl çöpe attı? Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu'dan bomba açıklama

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, İBB Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin ‘tahvil ihracatı yapıyorum’ diyerek halkı kandırdığını ve 5.7 milyon doların nasıl çöpe atıldığını anlattı. Göksu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi sırf reklam yapmak için 5.7 milyon doları çöpe attı” dedi. Anlattıkları gerçeklerin ve tablonun halka açık olduğunu dile getiren M. Tevfik Göksu, “Sadece reklam yapabilmek için 5.7 milyon doları çöpe atarken vicdanınız sızlamadı mı?. 5.7 milyon dolar yaklaşık 40 trilyon ediyor” ifadelerini kullandı.