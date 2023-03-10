CHP'li fondaş medyanın "Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast" yalanı elinde patladı! 6'lı koalisyondan FETÖ taktikleri

6'lı koalisyondaki adaylık kavgası sonrası masadan kalkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "İmamoğlu ve Yavaş" şartıyla masaya geri dönmüş ve aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmıştı.

Adaylık çalışmaları kapsamında asrın çifte felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde siyasi yağmacılık hesapları yapan Kılıçdaroğlu'nun bu geceyi çadırda geçireceği bildirildi. İlk günlerde depremzedelerin acıları üzerinden siyasi koltuk hesapları yaparak hükümet ve Başkan Erdoğan'a karşı alçak iftira ve yalanlarla karalama kampanyası yapan Kılıçdaroğlu'nun çadırda kalmasıyla ilgili asılsız iddialarda CHP fondaşı medya tarafından servis edilmeye başlandı.

CHP'li fondaş medya Kılıçdaroğlu'nun suikaste uğrayacağıyla ilgili seçimi korku iklimine dönüştürme çabasına girdi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Alaattin Aldemir'in Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarının peşine CHP'li Özgür Özel de düştü. Kendisine Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacağıyla ilgili bilgi geldiğini iddia eden Alaattin Aldemir açılan soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadeye çağrıldı. Avukatıyla birlikte ifade veren Aldemir'in iddiaları asılsız çıktı. Seçimi korku iklimine sokmaya çalışan muhalif medyada dile getirilen iddiaların ilki Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında gerçekleştirildi. Programın konuğu olan Alaattin Aldemir, "Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Genel başkana haber vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum" iddiasında bulundu.

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Son olarak Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast duyumları aldıklarını söyledi. Özel, "Bize de genel başkana da bu duyumlar geliyor. Ama bunlar boş mu çıkar" dedi.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Kılıçdaroğlu'na suikast iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. "Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum" diyen Alaattin Aldemir'in Ankara Emniyeti'nde bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesi alınan Aldemir'e "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak gerçekleşebilecek olası bir suikast eyleminin önüne geçmek ve bu hususta tedbir alabilmek amacıyla konu hakkında detaylı olarak bilgi vermenizin gerekliliği göz önünde bulundurularak, tam olarak kastınız nedir" sorusu yöneltildi.

GENEL OLARAK SÖYLEMİŞ

Geçmiş zamanlarda siyasetin içerisinde olduğunu ve gazetecilikle ilgilenmesinden dolayı siyasi anlamda çevresi olduğunu belirten Aldemir "Televizyon programında anlattığım hususlarla ilgili görüştüğüm Sivil Toplum Örgütü Başkanı olarak belirttiğim kişiler kendi isimlerinin paylaşılmasını istemedikleri için bu isimleri açıklamak istemiyorum. Bu şahıslar da tedirgin oldukları için bu konuları bana anlatarak Genel Başkan'a iletmemi istediler. Bende Genel Başkana ulaşamadığım için bu duyumları gerekli tedbirlerin alınması amacı ile ve gerekli kurumlara ulaşması amacı ile paylaştım. Bu ifadeyi vererek de sonuca vardığımı düşünüyorum. Benim beyan etmiş olduğum mafya grupları ile ilgili olarak daha önceki olaylarla alakalı genel olarak bahsettim. Herhangi bir grup veya şahıs bilgisi bana söylenmedi. Benim bu konu ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Ekleyecek başka bir husus bulunmamaktadır" dedi.

Benzer iddialar daha önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ortaya atılmıştı. CHP'de ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarını görmezden gelen CHP yandaşı medya 'Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi' iddialarını ortaya atmıştı.

CHP yandaşı ODA TV, Halk TV, TELE1, BirGün ve Cumhuriyet gibi yayın organlarında ortaya atılan iddia çok geçmeden yalanlanmıştı.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKMIŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Haberlerde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.