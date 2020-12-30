Haberler Video Haber Videoları CHP'li Fikri Sağlar CHP'nin kanalı Hak TV başörtülü hakimleri hedef aldı!

CHP'li Fikri Sağlar CHP'nin kanalı Hak TV başörtülü hakimleri hedef aldı!

CHP'li Fikri Sağlar CHP'nin kanalı Hak TV başörtülü hakimleri hedef aldı!
30.12.2020 23:42
Ana Sayfa 07:31
Kuruluş Osman'da entrika...
Ana Sayfa 04:11
Şanlıurfa'da korkunç olay! O...
Ana Sayfa 04:56
Kocaeli'deki yangından kötü...
Ana Sayfa 00:34
Gözlerden uzak tutuyor ama......
Ana Sayfa 00:24
BİM’de aşı satışı! Sosyal...
Ana Sayfa 00:55
Aylin Sözer'i öldürüp yakan...
Ana Sayfa 01:19
CHP'den Selahattin Demirtaş'a...
Ana Sayfa 09:16
Pasta mumunu üfleyemedi!...
Ana Sayfa 02:19
Korona aşılarındaki helal...
Ana Sayfa 00:44
Aylin Sözer'i boğazından...
Ana Sayfa 00:44
Adana'da şeytana tövbe...
Ana Sayfa 02:12
Esnafa sıfır faizli kredi!...

CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı. 28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.


CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı. 28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.
Haber Videoları