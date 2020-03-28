CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal Başakşehir Şehir Hastanesi açıklaması! 28.03.2020 19:51

Kovid-19 ile mücadelede ise hastaneler büyük öneme sahip. CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olduğu yayında ise skandal açıklamalara imza attı. Ekrem İmamoğlu inşaatın 2017’de durdurulduğunu söyledi. Ancak proje 2017’de ihale edildi, 2018’de başlandı.

Dünya coronavirüs (Covid-19) ile sarsılırken tedavisi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de bu süreçte virüs salgınına yönelik tedbirlerini daha da sıkılaştırıyor. Koronavirüs ile mücadelede ise hastaneler büyük öneme sahip. Bu süreçte Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen ve 2682 yatak Şehir Hastanesi'nin İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarının neden yapılmadığı tartışılmaya başlandı. Hastane bağlantı yolları ve metro inşaatından ise İBB sorumlu.

İNŞAATI DURDURMADIKLARINI SÖYLEDİ

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesi yolunun neden yapılmıyor' sorusuna "O şantiye 2017 yılında durdurulmuş bir şantiye. Yani metro hattını durduran kendileri. Biz geldiğimizde metro hattını yüzde 8 seviyesinde bulduk. Çalışmaları biz başlattık. Ama öyle bir ihale yapmışlar ki Hazine onayı olduğu halde borçlanamıyorsunuz. Projesi eksik, fizibilitesi yok, ona rağmen yüzde 8'de bulduğumuz şantiyede etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bu işleri yapıyoruz, arkadaşlar bizi suçluyor 'neden yapmadınız' diye. Şantiyeyi 3 sene durdurmuşsunuz" ifadelerini kullandı.

2018'DE BAŞLANAN İŞ NASIL 2017'DE DURDURULUYOR

Daha sonra gelen 'Başakşehir Hastanesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu inşaat 2017'de durdurulduğunu söyledi. Ancak proje 2017'de ihale edildi, 2018'de başlandı. Yani metro durdurulana kadar yüzde 15'i yapıldı. Ayrıca bu isyanın nedeni korona salgının durumunda yatak kapasitesi olarak en uygun hastanelerden biri. 2017'de ihale edilen ve 2018'de başlanan proje nasıl oluyor da 2017'de durdurulmuş' oluyor sorusu üzerine ise "Bu konuyu bugünün siyaseti ve gündemi haline getiren AK Parti yetkililerini tarihin en cahil siyasileri olarak görüyorum. Hala buna cevap yetiştirmelerine de tarihe geçmiş aciz siyasiler olarak görüyorum" diyerek hakaret etti.