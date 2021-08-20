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CHP’li Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlardan çöp protestosu!

CHP’li Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlardan çöp protestosu!
20.08.2021 01:41 - Son Güncelleme: 20.08.2021 01:50
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İBB Ekrem İmamoğlu, ziyaret için bulunduğu Adalar'da toplanmayan çöpler nedeniyle vatandaşların protestosuyla karşılaştı. Bir Adalar sakini Ekrem İmamoğlu’na, ‘’ Çöp yığınlarıyla ilgili sıkıntımı görevliye söylediğimde "Biz dört kişiyiz" dedi. Ben size sadece soruyorum; bu kadar adayı dört kişi temizleyebilir mi? Sizden bunu rica ediyorum, bu konuyla ilgilenin. Ben yetkililere mailimi de atacağım. Adayı dolaşıp fotoğraflayacağım. hani dediniz ya 'Ben dolaştım' diye. Siz geleceğiniz zaman temizlendi herhalde. Ama ben bu adada yaşıyorum ve adanın temizliği 4 kişi ve koca ada... Artık siz düşünün.’’ diyerek tepki gösterdi…


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