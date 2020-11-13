Haberler Video Haber Videoları CHP'li Ekrem İmamoğlu yine AK Parti'nin projesine çöktü! Mehmet Tevfik Göksu 'Kemerburgaz Kent Ormanı' gerçeğini anlattı...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yine AK Parti'nin projesine çöktü! Mehmet Tevfik Göksu 'Kemerburgaz Kent Ormanı' gerçeğini anlattı...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yine AK Parti'nin projesine çöktü! Mehmet Tevfik Göksu 'Kemerburgaz Kent Ormanı' gerçeğini anlattı...
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Göreve geldiği günden itibaren elle tutulur bir projeye imza atmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yine AK Parti döneminde yapılan bir projeyi daha sahiplendi. Kemerburgaz'daki Kent Ormanı'nı "imara değil halka açıyoruz" diyerek bir de açılış yaptı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti'nin projelerini sahiplenen CHP'li İBB'ye sert bir dille tepki göstererek gerçekleri anlattı ve “Lafla peynir gemisi yürümez” ifadelerine yer verdi.


Göreve geldiği günden itibaren elle tutulur bir projeye imza atmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yine AK Parti döneminde yapılan bir projeyi daha sahiplendi. Kemerburgaz'daki Kent Ormanı'nı "imara değil halka açıyoruz" diyerek bir de açılış yaptı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti'nin projelerini sahiplenen CHP'li İBB'ye sert bir dille tepki göstererek gerçekleri anlattı ve "Lafla peynir gemisi yürümez" ifadelerine yer verdi.
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