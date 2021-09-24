Haberler Haber Videoları CHP’li Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül gizlice ne görüştü? Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'ten flaş yorum...

CHP’li Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül gizlice ne görüştü? Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'ten flaş yorum...

CHP’li Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül gizlice ne görüştü? Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'ten flaş yorum...
24.09.2021 01:03
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Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürerken kulislere bomba gibi bir iddia düştü. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler...


Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürerken kulislere bomba gibi bir iddia düştü. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler...
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