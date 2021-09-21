CHP'li Cemal Emir'den Başkan Erdoğan'a ve millete tehdit: Bunların kökünü kazıyacağız

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de AK Partilileri skandal bir üslupla tehdit etti. Emir, iktidara gelmeleri durumunda Başkan Erdoğan'a oy veren AK Partililerin kökünü kazıyacağını iddia etti. CHP'li Emir'in hadsizce sözleri kamuyounda büyük indial uyandırdı. Haberin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'lı AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinden beri her seçimi büyük bir oy farkıyla kazanarak kesintisiz iktidar yolculuğunu devam ettiriyor.

Bu süreçte ülkenin çehresi değişirken, asimilasyona uğrayan bir kısım azınlık da vesayet odaklarının bir asırdır uyguladığı kültürel baskıdan kurtularak özüne dönmeye başladı.

CHP BUDUR

Erdoğan liderliğinde ülkede devrim gerçekleşirken buna karşı çıkan bürokrasiye çöreklenmiş çeteler AK Parti'ye ve millete karşı kanlı saldırılarda bulundu. Buna siyasi olarak destek veren CHP her zaman millete karşı ülkeyi esir alan gladyo yapılanmasının yaında durdu.

Son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından adeta nefret kustu. Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine skandal tehditler savurdu.

"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"

Emir, "Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız.

"BU KAVGAYI ETİMESGUT'TAN ATEŞLEYECEĞİZ"

Bu kavgayı da buradan Etimesgut'tan ateşleyeceğiz. Artık kimler korkacaksa onlar korksun.

BU NASIL SÖZLER: KORKUTACAĞIZ, YILDIRACAĞIZ, SUSTURACAĞIZ

Bizim bir sloganımız var; korkmayacağız, yılmayacağız susmayacağız değil, korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

COŞKUYLA ALKIŞLANDI!

CHP'li Emir'in korkunç sözleri, salondaki CHP'liler tarafından coşkuyla alkışlandı. Skandal tehdide kamuoyunda büyük tepkiler geliyor.