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CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan’a tepkiler çığ gibi!

CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan’a tepkiler çığ gibi!
03.09.2021 19:42
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CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan’dan mide bulandıran bir ima geldi. Özcan, bir Youtube kanalına verdiği röportajda çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istediğini aktardığı anısında kullandığı sözler şoke etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğu gülerek anlatmasını, "Toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." şeklinde değerlendirdi. Fakat soruşturma açılmadı. CHP'nin kınaması sözde kaldı.


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