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CHP'li Bodrum Belediyesi'nden sünger heykeli açılış töreni

CHP'li Bodrum Belediyesi'nden sünger heykeli açılış töreni
04.06.2021 00:18
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CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sünger heykelinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sünger heykelinin 2 yıllık zorlu bir süreçten geldiğini ifade ederek, "İşte bunları yaptıracağız. Bu paralar bunlar için harcanacak. O zaman anlam kazanıyor bu işler" sözlerini sarf etti.


CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bugün ilçesinde sünger heykeli açılış törenine katıldı. Aras törende bir konuşma da yaptı.

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan heykel Umurça Parkı'na yerleştirildi.

CHP'Lİ BAŞKAN: PARALAR BUNLAR İÇİN HARCANACAK

Sünger heykelinin yapım aşamasının 2 yıl sürdüğünü dile getiren Aras, zorlu bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Aras, "Bugün burada, bu heykeleri yapabilmek için arkadaşımız Halil ile iki yıldır görüşüyoruz. Bugün yarınla olmuyor bu işler. 2 yıldır nasıl yapalım, bütçesini nasıl yaratalım, beraber Mehmet Ağabey ile çalıştılar ben de, geldik gittik çalıştık ve gerçekten uzun bir çalışmanın eseridir bu. Tabi onun buna ne kadar emek verdiğini kendisi daha çok biliyor. Sanatçılara sahip çıkarsak mutlu oluruz. Toplum mutluluğu sanata kültüre bağlıdır, paraya değil. Para bir amaç değildir bir araçtır. İşte bunları yaptıracağız. Bu paralar bunlar için harcanacak. O zaman anlam kazanıyor bu işler." dedi.

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