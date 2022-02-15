CHP’li Bilecik Belediyesi’nde milyonluk rant ve rüşvet! Pelitözü Gölü’nün çevresindeki arazileri aralarında paylaştılar

Bilecik Belediyesi'nde polisin rüşvet operasyonuyla başlayan skandalların ardı arkası kesilmezken Sabah, akıl almaz bir imar vurgununu daha gözler önüne seriyor.







CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin ve rüşvetten tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağı'nın, kentin en değerli alanlarından biri olan ve doğa harikası olarak bilinen Pelitözü Gölü çevresindeki tarla vasıflı arazileri, yakınları üzerinden çok ucuza aldıkları, daha sonra bölgeyi imara açtıkları ortaya çıktı.







Bununla da yetinmeyen Şahin ve Erdağı, bölgedeki imar vasfını 5 kata çıkararak büyük bir vurguna daha imza attı. Çok değerli Pelitözü Gölpark çevresini gözüne kestiren Başkan Şahin ile danışmanı Erdağı, bölgeyi imara açmadan önce kritik ve en değerli noktalardaki tarla ve arsaları, kendi aralarında paylaşarak düşük fiyatlarla yakınlarının üzerine satın aldı.







Şahin, babasına, amcasına ve iki yakın akrabasına aldırdığı bitişik vaziyetteki onlarca dönümden fazla araziyi çok kısa bir süre içerisinde imar planı değişikliği ile benzinlik alanı olarak ilan etmişti. Böylece Bursa Karayolu üzerinde bulunan ve kilometrelerce mesafe boyunca hiçbir benzinlik alanının olmadığı araziler milyonluk fiyatlara yükselmiş oldu.







Şahin'in danışmanı Erdağı ise kendisine aynı bölgeden, bir yanı ormana, diğer yanı göle bakan bir alanı seçti. Erdağı, oğlu ve belediyede kendisine danışman yaptığı Hasan S.'nin amcası üzerine bitişik nizamda 19 dönüm araziyi 1/2 hisseli olacak şekilde satın aldı.







Daha sonra Erdağı'nın satın aldırdığı bu alanlarla ilgili imar planının tekrar düzenlendiği, 5 kat olacak şekilde kat yüksekliği belirlendiği anlaşıldı. Böylece Erdağı'nın seçtiği arazi üzerinde yaklaşık 20 bin metrekarelik inşaat alanı olacak düzenleme gerçekleştirildi. Araziler milyonlarca liralık değere ulaştı.







Öte yandan Bilecik Belediye Meclisi toplantısında konuşan AK Partili üye Gülcan Namal, "Bu meclis ve belediye acilen her türlü şaibelerden temizlenip çalışmalarına devam edebilecek duruma getirilmelidir" dedi.